Başkan Çetin, ailesiyle oy kulandı

Çetin, "Halkımızın heyecanından da anlıyorum ki, ülke yönetiminde değişiklik bekleniyor" dedi.

Merkez Çukurova ilçesi Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi’ne, eşi Ayşe, çocukları Melike ve Deniz Çetin’le birlikte gelen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, okulda oy kullanılan tüm salonlara girerek, seçimin ülkeye hayırlı olmasını diledi. Halkla tek tek selamlaşan Başkan Çetin, 1117 nolu sandık başına giderek oyunu kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile aynı okulda oyunu kullanan Başkan Soner Çetin, Sözlü ailesiyle de buluşarak, seçimin ülkeye hayır getirmesi temennisinde bulundu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Başkan Soner Çetin’e, seçimin anısına kehribar tespih hediye etti.

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Başkan Çetin, "Seçimin, birlik, beraberlik ve huzur içinde devam ettiğini gördüm. Bu da, ülkemizdeki seçim güvenliği ve ülkemizin huzuru açısından çok önemli. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.