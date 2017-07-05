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05 Temmuz 2017 14:01

Başkan Çetin, asfalt çalışmalarını denetledi

Çukurova Belediyesi, asfalt çalışmalarına başladı.

Başkan Çetin, asfalt çalışmalarını denetledi

05 Temmuz 2017 14:01

İlçede çalışma yapılan bölgelere giderek çalışmaları yerinde denetleyen ve yetkililerden bilgi alan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekiplerimiz, Çukurova daha güzelleşsin ve yaşanılabilir hale gelsin diye aralıksız ve hummalı bir şekilde çalışıyor. Ekiplerimiz ‘Çukurova’da asfalt sorunu kalmayacak’ sözümüzle hareket ediyorlar. Her şey daha güzel bir Çukurova için” dedi.



4 ayrı mahallede yol çalışması


Çukurova Belediyesi sınırları içerisinde yer alan mahallelerin ihtiyaç olan sokaklarında tam kaplama, onarım, yama ve freze çalışmalarına başlayan belediye, asfalt sezonunu açarak çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürüyor. 4 ayrı mahallede aynı anda, yol, kaldırım ve asfalt çalışmasını yürüten ekipler, yaz sezonu boyunca aralıksız çalışmalarını sürdürecek.



Başkan Çetin çalışmaları denetledi


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Fen İşleri Müdürlüğü’nce 4 ayrı mahallede yürütülen çalışmaları denetledi. Belediye Evleri Mahallesi, Yurt Mahallesi ve Güzelyalı Mahallesi ve 100. Yıl mahallesinde çalışma yapılan sokaklarda yol çalışmalarını inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Çetin, mahallelilerin taleplerini ve sorunlarını da dinledi. Mahalle sakinleri, ilçede yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, hizmetler için Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür etti.



“Herşey daha güzel bir Çukurova için”


Başkan Soner Çetin, ekiplerin, sıcak havaya rağmen sokaklarda asfalt yapım çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Tam kaplama asfalt çalışması ile onarım çalışmasını yürüten ekiplerimiz, normal şartlarda yürümenin bile zor olduğu durumlarda asfalt dökümü gerçekleştiriyor. Emekçi kardeşlerimizi yoğun sıcaklarda dikkatli çalışmaları konusunda uyardık. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekiplerimiz, Çukurova daha güzel bir yer haline gelsin diye aralıksız ve hummalı bir şekilde çalışıyor. Ekiplerimiz ‘Çukurova’da asfalt sorunu kalmayacak’ sözümüzle hareket ediyorlar. Her şey daha güzel bir Çukurova için” dedi.


Sıcak havaya karşı personeli de uyaran Başkan Çetin, “Sizler halkımız için hizmet eden fedakar emekçilerimizsiniz. Yazın kavurucu sıcağında halkımıza hizmet için çalışıyorsunuz. Aşırı sıcaklardan etkilenmemek için dinlenerek çalışmalarınızı sürdürün, sıcak havanın olumsuzluklarını yaşamayın” diye konuştu.




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