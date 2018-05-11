Yıl Mahallesi sakinlerinin bozuk yollarla ilgili şikayetlerinin titizlikle dikkate alındığını ve asfaltlama programının yapıldığını belirterek, ASKİ’nin yaptığı altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, asfalt seferberliğinin başlayacağını söyledi.

Belediye bütçesini en iyi şekilde idare etmek için ince eleyip sık dokuduklarını ve halkın ödediği vergilerin çarçur edilmemesi için çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Soner Çetin, “100. Yıl Mahallesi sakinlerinin yol yapım çalışmalarını uzun süredir beklediğini biliyorum. Ancak ASKİ’nin geçtiğimiz yılın sonunda yapması gereken altyapı çalışmalarına yeni başlamış olması ve mahallemizde çalışmaların devam ediyor olması nedeniyle, asfalt yapım çalışmalarımıza başlayamıyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlanmadan yapacağımız yollar, yeniden kırılıp kullanılamaz hale geleceği ve milli servetin çöpe gideceği için bu çalışmaların tamamlanmasını beklemek durumundayız. Halkımızın bir kuruşunu dahi israf edemeyiz. ASKİ içme suyu çalışmalarını tamamladığında, yapımı tamamlanan güzergahlardan başlayarak, asfaltsız yol bırakmayacağız” diye konuştu.

Başkan Çetin, göreve geldiği günden bu yana hiç asfalt görmemiş mahallelerde bile Avrupa standartlarında yol yaptıklarını vurgulayarak, “Adana’mızın en modern ve çağdaş ilçesi olan Çukurova’mızda, asfaltlanmayan yer bırakmayacağız. Çukurova’nın yolları cıncık gibi olacak” dedi.