Başkan Çetin belediye personeliyle bayramlaştı

Çukurova Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen bayramlaşma töreninde Başkan Soner Çetin ile birlikte başkan yardımcıları, bürokratlar ve meclis üyeleri de hazır bulundu. Başkan Çetin, personeliyle tek tek tokalaşarak iyi bayramlar diledi. Çetin, bazı birimlerin toplu fotoğraf çektirme talebini de kırmadı.

“En kutsal görevi siz yapıyorsunuz”

Makamdaki bayramlaşma töreninin ardından saha işçileriyle bayramlaşmak için şantiyelere giden Belediye Başkanı Soner Çetin, “Sahada çalışan tüm işçilerimize bugüne kadarki fedakar çalışmaları için teşekkür ediyorum. Benim için en kutsal görevi siz değerli emekçi kardeşlerim yapıyor. Sabahın en erken saatlerinden güne başlayıp gece yarısına kadar ideallerimizin ve halka hizmet etmenin peşinde koşuyoruz. Tabii ben ne kadar çalışırsam çalışayım siz değerli emekçi kardeşlerimin çalışmaları beni yüceltiyor. Belediyenin yükünü sizler çekiyorsunuz” diye konuştu.

“Sözümüzü yerine getirdik”

Sahada çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 15 iyileştirme zammı sözünü yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Çetin, “Sizlerle en son bayramlaşmamızda 2017 yılının ilk yarısı bitmeden sahada çalışan emekçi arkadaşlarımın maaşlarında bir iyileştirme yapacağımızın sözünü vermiştim. Şimdi bu sözü yerine getirmiş olmanın vicdanı rahatlığı ve mutluluğu içerisinde sizinle bayramlaşıyorum. Emek harcayan, ter döken, belediyeciliğin ana işlerinde sahada görev yapan siz değerli arkadaşlarımın maaşlarında yüzde 15 iyileştirme yaptık. Bütün çabalarınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Çetin, işçilerle teker teker tokalaşarak Ramazan Bayramını kutladı.