Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 13:02

Başkan Çetin belediye personeliyle bayramlaştı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı.

Başkan Çetin belediye personeliyle bayramlaştı

23 Haziran 2017 13:02


Çukurova Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen bayramlaşma töreninde Başkan Soner Çetin ile birlikte başkan yardımcıları, bürokratlar ve meclis üyeleri de hazır bulundu. Başkan Çetin, personeliyle tek tek tokalaşarak iyi bayramlar diledi. Çetin, bazı birimlerin toplu fotoğraf çektirme talebini de kırmadı.



“En kutsal görevi siz yapıyorsunuz”


Makamdaki bayramlaşma töreninin ardından saha işçileriyle bayramlaşmak için şantiyelere giden Belediye Başkanı Soner Çetin, “Sahada çalışan tüm işçilerimize bugüne kadarki fedakar çalışmaları için teşekkür ediyorum. Benim için en kutsal görevi siz değerli emekçi kardeşlerim yapıyor. Sabahın en erken saatlerinden güne başlayıp gece yarısına kadar ideallerimizin ve halka hizmet etmenin peşinde koşuyoruz. Tabii ben ne kadar çalışırsam çalışayım siz değerli emekçi kardeşlerimin çalışmaları beni yüceltiyor. Belediyenin yükünü sizler çekiyorsunuz” diye konuştu.



“Sözümüzü yerine getirdik”


Sahada çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 15 iyileştirme zammı sözünü yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Çetin, “Sizlerle en son bayramlaşmamızda 2017 yılının ilk yarısı bitmeden sahada çalışan emekçi arkadaşlarımın maaşlarında bir iyileştirme yapacağımızın sözünü vermiştim. Şimdi bu sözü yerine getirmiş olmanın vicdanı rahatlığı ve mutluluğu içerisinde sizinle bayramlaşıyorum. Emek harcayan, ter döken, belediyeciliğin ana işlerinde sahada görev yapan siz değerli arkadaşlarımın maaşlarında yüzde 15 iyileştirme yaptık. Bütün çabalarınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.


Çetin, işçilerle teker teker tokalaşarak Ramazan Bayramını kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:13
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:44
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:58
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!