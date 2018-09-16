Başkan çetin çevre gönüllüleriyle beraber çöp topladı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü için bir araya gelen çevre gönüllüleri, sokakları temizledi. Çukurova Belediyesi ile Çukurova Atık Toplayıcılar Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Başkan Soner Çetin de, gönüllülerle birlikte sokaklarda çöp topladı.

Dünya Çöp Toplama Günü nedeniyle, 'Temiz Bir Adana İçin Sokaklardayız' sloganıyla hazırlanan etkinlikte, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, temizlik kıyafetlerini giyerek, çevre gönüllüleri ile birlikte sokakta çöp toplayarak, halka çevre bilinci konusunda mesaj verdi. Turgut Özal Bulvarı Gökkuşağı Kavşağından başlayan çöp toplama etkinliği, Uğur Mumcu Bulvarı'ndan devam ederek, Adnan Menderes Bulvarı'nda son buldu.

Çevre gönüllüleriyle birlikte çöp toplayan Başkan Soner Çetin, zaman zaman vatandaşlarla da sohbet ederek, "Sokaklar hepimizin. Sokaklarımızı da evimiz gibi görmeli ve hep birlikte temiz tutmalıyız. Belediye olarak, genel temizlik hizmetlerini 7/24 aralıksız yapıyoruz. Ancak daha temiz bir Adana için çevre ve temizlik bilincini hepimiz kazanmalı, yaşadığımız kenti temiz tutmalıyız" dedi.

Başkan Çetin, sokaktan topladığı çöpleri koyduğu çöp poşetini, etkinlik sonunda çöp konteynerine attı.