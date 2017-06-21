Başkan Çetin, Ceyhan ve Yüreğir halkıyla iftar açtı

Başkan Çetin, Ceyhan’da ve Yüreğir ilçesi Yavuzlar mahallesinde kurulan iftar çadırlarında vatandaşla iftar yaptı.

Çukurova Belediyesi, Ramazan’da ilçe genelinde kurduğu iftar çadırını Ceyhan ve Yüreğir’e de taşıdı. “Ramazanın bereketini sadece Çukurova’da değil her yerde yaşıyor ve yaşatıyoruz” diyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceyhan ve Yüreğir’de halkla iftar sofrasında buluştu.

Halkla sohbet ederek kucaklaşan ve Ramazanlarının hayırlı olmasını dileyen Başkan Soner Çetin, “Ceyhanlı ve Yüreğirli hemşehrilerimle kardeşlik ve gönül sofrasında bir aradayız. Hemşehrilerimle hasret giderdiğim için çok mutluyum. Genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla, zenginiyle, fakiriyle aynı sofranın etrafında birleşiyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz, bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun” dedi.

Çukurova’da mahalle iftarlarının artık geleneksel hale geldiğini belirten Çetin, “Her yıl ortalama 50 bin vatandaşımızla iftar çadırlarımızda bir araya geliyoruz. Sadece Çukurova değil, Karataşlı, Pozantılı, Ceyhanlı, Yüreğirli hemşehrilerimizle de ekmeğimizi paylaşmak istedik. Bu yemekler vesilesiyle, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini birebir dinleyerek onların sorunlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın Ramazan coşkusuna ortak olmak ve aynı manevi iklimi birlikte solumak” diye konuştu.

İftar programına Ceyhan İlçe Başkanı Kadir Aydar, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.