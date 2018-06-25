Başkan Çetin: "Çukurova görevini yaptı"

4 oy oranıyla destek olduğunu söyledi.

Başkan Çetin, yaptığı açıklamada, seçimin demokratik bir şekilde tamamlanması için Çukurova halkının olağanüstü gayretini yakından takip ettiğini ve ilçe seçim kurulu önünde gece geç saatlere kadar, seçim güvenliği için nöbet tuttuklarını belirtti. Çetin, “Çukurova görevini yaptı. Yüzde 52.4 oy oranıyla Muharrem İnce’ye destek olan, gönül veren, emek harcayan tüm Çukurovalı kardeşlerimi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Mücadelemiz bitmedi. Yarınlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz için hiç durmadan çalışmaya, geleceğimizi, özgürlük, kardeşlik ve hoşgörü taşları ile örmeye devam edeceğiz” dedi.

Seçimin tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Soner Çetin, ülkenin daha aydınlık ve huzurlu olabilmesi adına mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.