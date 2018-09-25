Başkan Çetin: “Dünya çocuklar güldükçe güzel”

Gönüllü Umut Yolcuları olarak, 100 çocuğu mutlu etmek adına Pozantı’nın Aşçıbekirli İlkokulu’nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte, çocuklara çanta, kırtasiye malzemesi, mont, ayakkabı, ecza dolabı, satranç takımı yardımında bulunuldu. Ayrıca ilkokulda yapılan ikramlar ve palyaço gösterileriyle, çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinliğe, Pozantı Kaymakamı Mehmet Soylu, Pozantı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, Aşçıbekirli Köyü İlkokulu Müdürü Murat Karacan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, öğrenciler için toplanan yardımlar teslim edilirken, palyaço gösterisi ve ikramlarla 100 öğrenci gönüllerince eğlendi.

Gönüllü Umut Yolcuları grubunun sosyal medyadan oluşan bir yardım ekibi olduğuna dikkat çeken Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Dünya çocuklar güldükçe güzelleşiyor. Biz de, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve ihtiyacı bulunanlara yardım için yola çıkan arkadaşlarımızın bu güzel etkinliğine, bizlerin de çocuklarımızın yüzünü güldürmede katkı koymamızı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Tamamen gönüllü bir hareket olarak kurulan Gönüllü Umut Yolcuları’na çıktıkları bu güzel yolda başarılar diliyorum” dedi.