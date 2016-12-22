Başkan Çetin: "Halkla iç içe olmaktan zevk alıyorum"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Belediye başkanlığından en çok halkla iç içe olduğum zamanlar zevk alıyorum" dedi.

Başkan Çetin, Mahfesığmaz Mahallesi Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi’nde kadınlarla bir araya gelip sohbet etti. Kadınlarla beraber simit yiyip çay içen Çetin, kadınların sorunlarını ve isteklerini dinledi. Başkan Çetin, buradaki ziyaretinin ardından Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret etti.

Bir kahveye giren Çetin, vatandaşlarla sohbet edip okey oynadı. Halkın arasında olmaktan büyük keyif aldığını ve makamdaki buluşmalara artık son verdiğini ifade eden Çetin, “Belediye başkanlığından en çok halkın içinde, halkla iç içe olduğu zamanlar zevk alıyorum. Halkımıza hizmet için bu makama geldik. Durmadan, hız kesmeden çalışmaya ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Halk beni makamda oturayım diye seçmedi. Küfür hariç, her türlü eleştiri ve öneri serbest dediğimiz Halk Günleri de, her Cuma devam ediyor" dedi.