Başkan Çetin: "Hepiniz birer kahramansınız"

Bu ayki mama dağıtımında hayvan severlere seslenen Başkan Çetin, “Sokaktaki dostlarımızı sahipsiz bırakmayan siz değerli hayvan sever dostlarımla gurur duyuyorum. Hepiniz birer kahramansınız” dedi.

Her ay 150 torba mama dağıtımı gerçekleştiren Başkan Çetin, hayvan severlerin talebi üzerine mama sayısını önümüzdeki aydan itibaren 200’e çıkaracaklarının müjdesini verdi.

Mama dağıtımı sırasında hayvan severlere seslenen Başkan Soner Çetin, “Elimizden geldiğince kedilerimize yetecek miktarda mama yardımı yapmaya çalışıyoruz. Görüyorum ki, talepler çok fazla ve kedilerimize yetişmiyor. Bu belediye sizin, halkın belediyesi. Sizin her kuruşunuzu doğru yerlere harcamakla sorumluyuz. Sizlere, hayvan severlere yapılan bu destek doğru bir harcama. Sizler, hepiniz birer kahramansınız. Sokakta yaşayan dostlarımıza sahip çıkıyorsunuz ya, ne mutlu sizin gibi, sokakta yaşayan dostlarımız konusunda bu kadar duyarlı yardımseverlerimiz var. Sizler olmasanız, ben bu kadar çalışanı nereden bulacaktım. Bu arada sizleri de, değerli başkanlarımı da kırmıyor, ayda 150 torba olan mama takviyesini 200 torbaya çıkarıyorum. Önümüzdeki aydan itibaren size 200 torba mama yardımında bulunacağız” dedi.