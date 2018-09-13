Başkan Çetin, klavye başında sorun çözüyor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, halkın sorun ve taleplerini dinlemek için başlattığı 'Sen Sor Başkan Cevaplasın' sosyal medya etkinliğinde, haftanın bir günü klavye başına geçerek, halkın sorularını yanıtlıyor ve taleplerini yerine getiriyor.

Başkan Çetin, park, yol, temizlik ile ilgili talepleri, daha klavye başındayken 'Acil Müdahale Ekiplerini' harekete geçirerek, çözüme kavuşturuyor. Çetin, "Göreve geldiğimiz gün başlattığımız halk günlerini 4.5 yıldır aralıksız sürdürürken, sabah 06.00 toplantıları ile de, belediyeye gelemeyen halkın ayağına biz gidiyor ve sorunları, talepleri dinliyoruz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden de, bizim ulaşamadığımız veya bize ulaşamayan halkımızın sorunlarını dinliyor ve çözüme kavuşturuyoruz. Tüm iletişim yöntemlerini kullanarak, Çukurova'da yaşayan halkımızın sıfır sorunla yaşaması için ekibimizle gece-gündüz çalışıyoruz" dedi.

"Acil müdahale ekiplerimiz 7/24 işbaşında"

Yaz aylarında, sokakların temizliği, parkların bakımı ve yolların durumu ile ilgili gelen şikayetleri, 'Sen Sor Başkan Cevaplasın' etkinliğiyle birlikte oluşturduğu 'Acil Müdahale Ekipleri'ni görevlendirerek çözen Başkan Çetin, "Halkımızın sosyal medyada başlattığımız bu buluşmaya gösterdiği ilgi sayesinde, biz de halkımızın sorunlarını çözmek ve onlara daha yaşanılabilir kent sunmak için fen işleri, park bahçeler ve temizlik işleri müdürlüklerimizde acil müdahale ekipleri oluşturduk. Bu ekiplerimiz, biz daha klavye başında soruları cevaplarken, sorunun olduğu bölgeye gidiyor ve sorunun ortadan kalkması için müdahalede bulunuyor. Halkımızın bu uygulamadan duyduğu memnuniyeti görmek bizleri mutlu ediyor. Sosyal medyadan şikayetini gerçekleştiren halkımıza, sorunun giderildiğini anlatan fotoğraflarla cevap veriliyor. Halkımız da bu durumdan duyduğu mutluluğu bizlere iletiyor. Bu da bizlerin çalışmalarını daha da kamçılıyor ve yaptığımız hizmetin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.