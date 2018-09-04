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04 Eylül 2018 11:24

Başkan Çetin, sosyal medya davetlerini çevirmiyor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Sen Sor Başkan Cevaplasın” etkinliğinde, sosyal medyadan evlerine ve iş yerlerine davet eden hiçbir vatandaşı kırmayıp onları ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinliyor.

Başkan Çetin, sosyal medya davetlerini çevirmiyor

04 Eylül 2018 11:24


Her hafta çarşamba günü saat 14.00’te bilgisayar başına geçen ve sosyal medyadan iletilen sorunlara yanıt veren Başkan Çetin, Seyhan ilçesi Kıbrıs Caddesi’nden Ali Zorluer adlı esnaf ve Belediye Evleri Mahallesi’nden Şükran Yıldız isimli vatandaşın davetlerini de kırmadı.


İlk olarak, Kıbrıs Caddesi’ne giderek Ali Zorluer’in işyerine misafir olan Çetin, burada toplanan çevre esnafın da sorun ve taleplerini dinleyerek, yerel yönetimle ilgili hizmetlerini ve hedeflerini anlattı. Kıbrıs Caddesi esnafı, kendilerini kırmayarak, davetlerine katılmasından dolayı Başkan Çetin’e teşekkür etti.



"Halka tepeden bakmıyoruz"


Belediye Evleri Mahallesi’nden sosyal medya hesabına yazan ve kendisini çay içmeye davet eden Şükran Yıldız’ı da ziyaret eden Başkan Soner Çetin, ev halkı ve komşuların da bulunduğu ziyarette, Belediye Evleri Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili bilgi verdi. Çetin, “Sizlerin hakkını koruyacağım, yapılan projede ben sizin yanınızdayım. Bu projeden belediyenin hiçbir çıkarı yok” dedi.


Belediyecilik anlayışında, halkla içiçe ve katılımcı yönetime önem verdiğini belirten Başkan Çetin, “Ben öyle sırça köşklerde oturup, halka tepeden bakan başkanlardan değilim. Davet edilen her yere gidiyorum. Ben halk çocuğuyum. Sizlerin içinden gelen biriyim. O nedenle de sorunları çok iyi biliyorum ve gelir gelmez bu sorunların çözümü için projeleri hayata geçirdim. Seçimden önce verdiğimiz hizmet sözlerimizin tamamını yerine getirmenin, hatta söz verdiğimizden fazlasını yapmanın huzuru içindeyim” diye konuştu.




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