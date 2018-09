Başkan Çetin: "Türkiye'ye örnek olmak için makam araçlarına son verdik"

Göreve geldiğimiz zaman makam araçlarını kaldırdık. Bunu Türkiye'ye örnek olmak için yaptık" dedi.

Başkan Çetin, Halk TV'de canlı yayınlanan "Kadir Çankaya ile Seçim Otobüsü" programına konuk oldu. Projeleri ve hizmetlerini yayında anlatan Başkan Çetin, sosyal demokrat belediyecilikte rol model olduklarını ve Türkiye'de örnek alınan bir belediyecilik anlayışına imza attıklarını söyledi.

Canlı yayında cep telefon numarasını izleyicilerle paylaşan Çetin, “Ben seçilmeden önce halka bir söz verdim. Türkiye'de kullanılmaya başladığı günden beri cep telefon numaram hep aynı. Ve Adana'da bilmeyen yok. Numaramı asla değiştirmedim. Telefonumu başkasına da vermem direkt ben çıkarım. Toplantı zamanları ve uyku zamanları haricinde cep telefonum hep açıktır. Telefon numaramı kaydedin. Çözemediğiniz bir sorun olduğunda lütfen beni arayın” dedi.

Başkan Soner Çetin, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun herkesin belediye başkanı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Ben belediye başkanıyım. Doğumundan ölümüne kadar bütün hemşehrilerimin yanında olmak zorundayım. Herkese her kesime yönelik projelerimiz var. Çocuğuna, yaşlısına, kadınına, emeklisine kadar her kesime yönelik projeler sunmak zorundayım. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana her cuma halk günü yapıyoruz. Ve de tek başıma değil. Başkan yardımcılarım ve müdürlerimle birlikte ben her hafta halkın karşısına çıkıyorum. Her cuma saat 14.00'te halka hesap verebilen bir belediyedir Çukurova Belediyesi ve onun başkanı. Bir de yeni bir uygulama başlattık. Her çarşamba 14.00-16.00 saatleri arasında sosyal medya üzerinden gelen sorulara ekip arkadaşlarımla birlikte klavye başında yanıt veriyorum. Bu da çok ses getirdi ve ilgiyle karşılandı. Kendini bilen bir belediye başkanı bizim anlayışımıza göre belediyecilik yapar. Sürekli halkın içinde halkla iç içe olan bir belediyecilik yapıyoruz. Saat 06.00'da mesai başlamadan haftanın 2 veya 3 günü mahallelerde sabah toplantıları yapıyoruz. Bazı mahallelerde zifiri karanlıkta 250-300 hemşehrimizle toplantı yaptığımız oldu. Halkımızla haftanın 7 günü kucaklaşıyoruz. Sürekli olarak esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Çat kapı ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Sorun çözmek için 7/24 çalışıyor ve çok yoruluyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız budur. Belediyecilik Cumhuriyet Halk Partililerin işidir.”

Göreve geldiği 4,5 yıl önce makam aracı uygulamasına son vererek Türkiye'de bir ilke imza attığını söyleyen Başkan Çetin, ”Bizim belediyecilik anlayışımızda makam aracına yer yok. Göreve geldiğimiz zaman makam araçlarını kaldırdık. Bunu Türkiye'ye örnek olmak için yaptık. Sadece belediyelere değil bakanlıklara da örnek olmasını istedik. O dönem ‘Yok mu böyle bir uygulamayı yapacak babayiğit” diye haberler yapıldı. Ancak bu durum çok ciddiye alınmadı. Örnek olsun diye yaptığımız bu çalışmada önce benim buna örnek olmam gerekiyordu. Belediyeye ait makam aracını sattım. Kendi kişisel aracımı kullanıyorum. Arabanın benzinini kendi cebinden koyan bir belediye başkanıyım. Herkese tavsiye ediyorum. Bu gururu siz de yaşayın” şeklinde konuştu.