Başkan Çetin, vatandaşla bir araya geldi

Çetin, ziyaretlerinde esnafla görüştü, ilçe örgütlerini ziyaret etti, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Başkan Çetin, ilçe ziyaretleri kapsamında, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde halkın sorunlarını dinleydi. 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde, birçok kez ziyaret ettiği ilçeleri, seçimden sonra da ziyaret ettiğini hatırlatan Çetin, “Uzun bir aradan sonra sizinle yeniden buluşmak ve sizlerle hasret gidermek beni çok mutlu etti. Sizinle yeniden buluşmak, sizlerle hasret gidermek için yüzlerce kilometre yoldan geldik. Bizleri her zaman olduğu gibi bağrınıza bastınız. Hepinize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçelere yaptığı ziyaretlerde ilçe örgütlerini ziyaret edip, partililerle bir araya geldi. Ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Çetin, ilçelerle ilgili bilgi aldı. Parti içerisinde birlik ve beraberlik içinde çalışılması gerektiğine vurgu yapan Çetin, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde muhtarlarla da buluştu. Çetin, muhtarların ilçelerle alakalı aktardığı sorunları ve talepleri dinledi. Muhtarlara, “Her zaman yanınızdayız” mesajı veren Başkan Çetin, “Çukurova’nın olduğu kadar sizlerin de belediye başkanıyım. Adana’nın neresinde yaşarsa yaşasın halkımızın emrindeyim” diye konuştu.