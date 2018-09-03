Başkan Çetin Zabıta Haftası’nı kutladı

Zabıta Haftası nedeniyle zabıtaların haftasını kutladı.

Başkan Çetin, Zabıta Haftası nedeniyle ziyaret ettiği zabıta personeli ile tek tek tokalaşarak, haftalarını kutladı. Başkan Çetin, burada yaptığı konuşmada, “Belediye denilince ilk akla gelen sizlersiniz. Çukurova’nın kalbi, atardamarları, gülen yüzleri sizlersiniz. 192 yıllık bir teşkilattan bahsediyoruz. Görev ve sorumluluklarınız sizlere önemli yükler getiriyor. Bu yüklerin altında kalmadan, özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Umarım hepimiz için güzel şeyler olur. Siz değerli zabıta arkadaşlarımın zabıta haftasını ve zabıta teşkilatının 192’nci kuruluş yıldönümlerini kutluyorum. Görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Soner Çetin, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu’ya çiçek vererek tüm personele emekleri için ayrı ayrı teşekkür etti.