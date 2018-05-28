Başkan Çetin’den Dumlupınar’a spor tesisi

Çetin, “Cumhuriyet’imizin temellerinin atıldığı Dumlupınar’a sahip çıkmak hepimizin görevi” dedi.

Uğur Dündar’ın çağrısıyla Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine giden Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan’la biraraya geldi. Tezcan’ın spor tesisi talebi için teknik ekibi yer incelemesi yapmak üzere görevlendiren Çetin, “Araç ve iş makinesi tahsisi yaptık. Bununla da yetinmeyip, Belediye Başkanımız Niyazi Tezcan’ın spor tesisi eksiğini gidermemizi istemesi üzerine, ekibimiz sahada inceleme yaparak, çalışmalarına başladı. Buranın en kısa zamanda projesini hazırlayıp, hayata geçireceğiz. Dumlupınar’ımızın en büyük eksiklerinden biri olan spor tesisinin açılışını yapacağız” diye konuştu.

Cumhuriyet’in temelinin atıldığı Dumlupınar’da olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Çetin, “Kuvayi Milliyeci bir dedenin torunu olarak, Dumlupınar’a sahip çıkmak boynumuzun borcu. Böylesine önemli bir görevi üstlenen Uğur Dündar’a, bizlere buralarda hizmet etme imkanı tanıdığı için teşekkür ederiz” dedi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve ekibine, yardımları ve çalışmaları için teşekkür etti. Çetin, milli mücadele için çocuk yaşlarda düşmana karşı savaşan ve yaşama veda eden Adanalı şehitlerin anıt mezarlarını da ziyaret ederek mezarlarına karanfil bıraktı.