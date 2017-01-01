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01 Ocak 2017 14:36

Başkan Çetin’den taşeron işçilere zam sözü

Başkan Çetin’den taşeron işçilere zam sözü

01 Ocak 2017 14:36

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çalışanlara asgari ücretin dışında ikinci bir zam müjdesi verdi.
Temizlik, Park Bahçeler ve Yol Müdürlüğü çalışanlarıyla buluşan Başkanı Çetin, "2016 yılı, belediyemiz hizmetleri ve Çukurova açısından ne kadar güzel olsa da, ülkemizde yaşanan olaylar nedeniyle kötü geçti. Bu karanlık ve kötü yılı geride bırakırken, siz değerli çalışanlarımızla barış, sağlık ve huzur dolu yıla girmenin mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Yeni yılın yeni umutları ve mutlulukları getirmesini diliyorum" dedi.
Asgari ücrete yapılan zamla birlikte, çalışanların ücretlerinin arttığını belirten Başkan Çetin, "Ancak ücretlerinizdeki bu artış yeterli değil. Sizler asgari ücretin üzerinde ücretler alıyorsunuz ama bu da yeterli değil. Sizlere şu anda söz veriyorum. Aldığınız ücretleri en kısa sürede artıracağız. Maaşlarınıza zam yapacağım" sözü verdi.
Çalışanların yeni yılını kutladıktan sonra, onlara hediye paketi dağıtan Başkan Çetin, aileleriyle iyi bir yıl geçirmeleri dileğinde bulundu.



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