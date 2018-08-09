Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 13:18

Başkan Çetin’den üniversite öğrencilerine tercih desteği

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, ilçenin 3 yerinde oluşturduğu tercih merkezleri ile üniversite öğrencilerine destek oluyor.

Başkan Çetin’den üniversite öğrencilerine tercih desteği

09 Ağustos 2018 13:18


Başkan Çetin, “Öğrenci kardeşlerimizin, hayatının bu en zor virajlarından biri olan üniversite tercihi noktasında, uzman öğretmenlerimizin desteği ile en doğru tercihi yapmaları noktasında yardımcı oluyoruz” dedi.


Çukurova Belediye Turhan Selçuk Sanat Okulu, Güzelyalı Toplum Merkezi ve Mahfesığmaz Mahalle Muhtarlığı Çok Amaçlı Salonu’nda oluşturulan merkezlerde görev yapan öğretmenlerin, günlük ortalama 150 öğrenciye hizmet verdiğini belirten İnisiyatif Eğitim ve Danışmanlık Koordinatörü Abdullah Adana, “Öğrencilerimizin aldığı puanları ve istediği meslekleri göz önüne alarak, uzman kadromuz, öğrencilerimizin tercihlerini oluşturuyorlar. 14 Ağustos Salı gününe kadar sürecek olan tercihlerde, mesai saatleri boyunca, haftasonu dahil öğrencilerimize yardımcı olacağız” dedi.


Hayat şartlarının güçlüğünden söz eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin “Hayatımızın her alanında bazen zorlu anlar yaşıyoruz. Üniversite tercihleri de bunlardan bir tanesi. Burada alacağınız karar ve seçeceğiniz üniversite, sizlerin hayatına yön verecek. Umuyorum, hepiniz istediğiniz bölümlere ve istediğiniz üniversitelere yerleşirsiniz. Bunun için değerli hocalarımız sizinle yakından ilgileniyor. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.


Merkezleri koordinasyonunu sağlayan Abdullah Adana, bugüne kadar bin 500 öğrencinin tercihini gerçekleştirdiklerini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç