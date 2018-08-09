Başkan Çetin’den üniversite öğrencilerine tercih desteği

Başkan Çetin, “Öğrenci kardeşlerimizin, hayatının bu en zor virajlarından biri olan üniversite tercihi noktasında, uzman öğretmenlerimizin desteği ile en doğru tercihi yapmaları noktasında yardımcı oluyoruz” dedi.

Çukurova Belediye Turhan Selçuk Sanat Okulu, Güzelyalı Toplum Merkezi ve Mahfesığmaz Mahalle Muhtarlığı Çok Amaçlı Salonu’nda oluşturulan merkezlerde görev yapan öğretmenlerin, günlük ortalama 150 öğrenciye hizmet verdiğini belirten İnisiyatif Eğitim ve Danışmanlık Koordinatörü Abdullah Adana, “Öğrencilerimizin aldığı puanları ve istediği meslekleri göz önüne alarak, uzman kadromuz, öğrencilerimizin tercihlerini oluşturuyorlar. 14 Ağustos Salı gününe kadar sürecek olan tercihlerde, mesai saatleri boyunca, haftasonu dahil öğrencilerimize yardımcı olacağız” dedi.

Hayat şartlarının güçlüğünden söz eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin “Hayatımızın her alanında bazen zorlu anlar yaşıyoruz. Üniversite tercihleri de bunlardan bir tanesi. Burada alacağınız karar ve seçeceğiniz üniversite, sizlerin hayatına yön verecek. Umuyorum, hepiniz istediğiniz bölümlere ve istediğiniz üniversitelere yerleşirsiniz. Bunun için değerli hocalarımız sizinle yakından ilgileniyor. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Merkezleri koordinasyonunu sağlayan Abdullah Adana, bugüne kadar bin 500 öğrencinin tercihini gerçekleştirdiklerini belirtti.