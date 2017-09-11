Başkan Çetin’e davul zurnalı teşekkür

Orhan Kemal Kültür Merkezinde halkla buluşan Başkan Soner Çetin, "Halk Günü bir faaliyet raporudur. Her hafta bir önceki haftanın hesabını veren, önümüzdeki hafta neler yapılacağının bilgisini aktaran Halk Günü tüm Türkiye’ye örnek olmalıdır. Biz birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye’ye örneğiz" dedi.

Halk Günü’nde vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Soner Çetin, gelen talepleri teker teker not aldı. İlgili başkan yardımcısı ve müdürlere sorunlarla ilgili anında harekete geçilmesi talimatını veren Çetin’e, halktan yoğun teşekkür ve tebrik mesajlarının gelmesi dikkat çekti. Çukurova Belediyesi Toplum Merkezlerinden gelen vatandaşların Başkan Çetin’e davullu zurnalı teşekkür etmesi salonda renkli anların yaşanmasına neden oldu. Toplum merkezinde yapılan el emeği ürünlerinden Başkan Çetin’e armağan eden konuklar, "Biz gülen yüzünüz, samimiyetiniz ve katkılarınız için buradayız" diyerek teşekkür ettiler.

"Bütün okullara kitap dağıtacağım"

Halk Günü’nde vatandaşlara projelerin ve hizmetlerin bilgisini de veren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni müfredat ile ilgili olarak da, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü unutturma çabalarını görüyor ve derinden yaralanıyoruz. Okullarda, yeni müfredatla birlikte Atatürk’ün adı silinmek isteniyor. Çocuklarımızın Atatürk’ü öğrenmesini istemiyorlar. Bizler Mustafa Kemal’in askerleri olarak Atatürksüz müfredata hayır diyoruz. Müfredatın bu şekilde geçmemesi için mücadele etmeliyiz" dedi.

Atatürk sevgisinin yurttaşların kalbinden silinemeyeceğini söyleyen Çetin, “Atatürk’ü bu milletin hafızasından, yüreğinden silmeye kimsenin gücü yetmez. Bu ülke var olduğu sürece Mustafa Kemal Atatürk’ü kimse yüreklerden söküp atamaz. Ben biliyorum ki bu eğitim okullarda verilmese bile anneler babalar evlerinde çocuklarına Atatürk’ü en güzel şekilde öğretecektir. Ancak bizim bu unutturma çabalarını kabul edebilmemiz mümkün değil. Ben bütün Cumhuriyet sevdalısı öğretmenlerimizi göreve davet ediyorum. Bu ülkede cumhuriyete, laik sosyal hukuk devletine inanan nesiller yetiştirmek bizim boynumuzun borcudur. Ben de belediye başkanı olarak okullara Atatürk’ü anlatan ücretsiz kitaplar dağıtacağım" şeklinde konuştu.