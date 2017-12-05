Başkan Çetin’e teşekkür ziyareti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in düzenlenen şampiyonaya verdiği destek nedeniyle, Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Sporcuları Federasyonu Mersin İl Başkanı Mehmet Satıcıoğlu, Hapkido Mersin İl Temsilcisi Meriç Özdeş, İzcilik Federasyonu Adana İl Temsilcisi Seçil Şahin ve Hapkido Federasyonu Adana İl Temsilcisi Metin Ufuk bir ziyarette bulunarak, Çetin’e plaket takdim ettiler. Başkan Soner Çetin de bu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk sporuna verdikleri desteği devam ettireceklerini söyledi.

Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Metin Ufuk ise şunları söyledi:

"Sporun her türlüsüne destek veren, uyuşturucu ve dopingle mücadelemizde daima yanımızda olan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin başkanımızın kapısı her zaman vatandaşlara ve sporculara açık olmuştur. Sporlarımıza daima çözüm üretmiştir. Kendisine teşekkür ederek yaptığımız ve yapacağımız organizasyonlar hakkında bilgi verdik."