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08 Temmuz 2018 12:00

Başkan Çetin’e yavru ördek hediye ettiler

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e, Halk Günü’nde ’Şanslı’ isimli yavru ördek hediye edildi.

Başkan Çetin’e yavru ördek hediye ettiler

08 Temmuz 2018 12:00


Başkan Çetin, Halk Günü toplantılarının, sadece şikayetlerin yapıldığı bir etkinlik olmadığını ifade ederek "Halkımız, teşekkür için de buraya geliyor. Bazen dertleşiyor, bazen hüzünleniyor, bazen de eğlenceli anlar yaşıyoruz" dedi.


Bu sırada 100. Yıl Spor Kulübü Başkanı Gürol Ünsal, kulübe yaptığı yardım ve desteklerden dolayı Başkan Çetin’e ’Şanslı’ ismini verdikleri ördek yavrusunu hediye etti. Ünsal, ’Şanslı’nın Başkan Soner Çetin’e hedefleri doğrultusunda şans getirmesini diledi.


Başkan Çetin’de bu şirin hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, Gürol Ünsal’a ve kulüpteki arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Çetin, "İşte böyle güzel sahneleri de zaman zaman yaşıyoruz. Biz sporun ve sporcunun her zaman yanında olduk. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spora teşvik edecek her türlü girişime ve etkinliğe desteğimiz oldu. Bundan sonra da bu desteklerimiz hız kesmeden devam edecek" diye konuştu.




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