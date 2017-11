Başkan Çetin’in sabah buluşmaları sürüyor

00’da halk toplantılarında buluşmaya devam ediyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye ekibiyle birlikte haftada 2 gün bir mahallede halkla buluşuyor. Buluşma saatleri sabah 06.00 olmasına rağmen toplantılara vatandaşlar ilgi gösteriyor. Vatandaş, buluşmalarda Başkan Çetin’le birebir sorununu paylaşma imkanı bulurken, önerilerini de belediye ekibine iletebiliyor.

Başkan Çetin, 1.5 ayda bir her mahalleye sıra geleceğini belirterek, "Bu buluşmaların sabah saat erken saatte olduğu için bu kadar ilgi göreceğini hiç tahmin etmemiştik. Ama halktan inanılmaz bir ilgi var. Bu halk belediye başkanını görmeye hasretmiş. Bir şikayetiniz, bir öneriniz mi var? Bu kardeşiniz her an yanınızda, yanı başınızda. Kapımız size açık. Biz size bir söz verdik. ’Belediyeyi sizlerle birlikte yöneteceğiz. Şeffaf ve saydam olacağız. Sizlere hesap vereceğiz’ dedik. Sözümüzü tuttuk, gereğini yapıyoruz" dedi.

Buluşmalarda mahallenin sorunlarını dinleyen ve hizmetlerle ilgili bilgi veren Çetin, "Her salı bir açılış yaptık. Her perşembe temel attık. Her cuma sizin karşınıza çıktık. Her Ayın 10’unda saat 10’da projesi kapsamında bir okulun öğrencilerini Ata’nın huzuruna Anıtkabir’e gönderdik. Her Ayın 19’unda Saat 19’da güncel olaylar ve Atatürk ile ilgili paneller düzenledik. Emekli dinlenme evlerimiz, kadın sohbet ve dayanışma evlerimiz, semt kreşlerimiz gibi projelerimiz Türkiye’de hep örnek alınan çalışmalar oldu. Bir ilçe belediye başkanının yapabileceği ne varsa sınırları da zorlayarak hepsini yaptık" diye konuştu.