Başkan Karalar belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

Bayramlaşma töreninde konuşan Karalar, Seyhan Belediyesi’nin 4 yılda önemli hizmetlere imza attığını ve bu hizmetlerin yapılmasında belediye çalışanlarının canlarını dişlerine takarak çalışmasının önemli rol oynadığını söyledi.

Seyhan Belediyesi’nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine Seyhan ilçesi mahalle muhtarları da katıldı. Törende konuşan Başkan Karalar, her bayram yaptıkları harçlık uygulamasına ayrımsız bir devam edeceklerini söyledi. Başkan Karalar, “İşçimizi, memurumuzu ve taşeronumuzu da düşünüyoruz. Bina yapmakla olmaz bu iş. Bina yapacaksınız kenti dönüştürüp modern bir hale dönüştüreceksiniz. Seyhan imar açısından adananın en kötü ilçesiydi ama şimdi öyle değil düzeliyor. Yaptığımız sözleşmelerin tamamında bir vicdan var. Sendikalarla oturduk anlaştık herkes memnun oldu. Türkiye’nin en iyi 2 sözleşmesini yaptık. Bizden daha iyi sözleşme yapan olmadı. Taşeron 930 lira alıyordu. Şimdi 2 binin altında maaş alan yok. Müsaade olsa daha fazla yapacağım ama yasa elvermiyor. İkramiyeyi de engellediler biz bayram harçlığı veriyoruz. KHK ile 75 lira veriyor. Biz bunu bayram harçlığı olarak 400 liraya çıkartıyoruz” şeklinde konuştu.

Kent meydanı ile ilgili bilgi veren Başkan Karalar, zor bir projenin altına girdiklerini ve yapılamaz denen projeyi bitirme aşamasına geldiklerini söyledi. Kamulaştırmanın yüzde 99’unun tamamlandığını söyleyen Başkan Karalar, bunun çok büyük bir bölümünün anlaşarak sağlandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Karalar belediye çalışanlar ile bayramlaştı.