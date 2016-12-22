Başkan Karalar engelli genci ikinci kez mutlu etti

Akülü tekerlekli sandalyesi geçirdiği trafik kazasında parçalanarak kullanamaz hale gelen yüzde 98 engeli bulunan Mustafa Kurmuş, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın devreye girmesi ile 2. kez akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden ve ekonomik durumu akülü tekerlekli sandalye almaya yetmeyen engelli Mustafa Kurmuş’un ailesi Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurdu. Mustafa Kurmuş’un durumu ile bizzat ilgilenen Başkan Zeydan Karalar, engelli gence akülü tekerlekli sandalye verilmesi talimatında bulunduktan kısa süre sonra Mustafa Kurumuş’un hayali gerçek oldu. Uzun zaman hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan Mustafa’nın bu sevinci çok uzun sürmedi. Mavi Bulvar’da gezerken bir aracın çarpması nedeniyle yeni aldığı akülü sandalye parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

Durumu haber alan Başkan Zeydan Karalar, Mustafa Kurmuş’a yeni bir akülü sandalye verilmesi talimatında bulundu. Akü sandalyeyi Başkan Karalar teslim ederken insanların hayatlarını kolaylaştırmanın ve ihtiyaç sahibi birine yardım etmenin önemine değindi. Karalar, “Kardeşimizin hayatını kolaylaştırdığımız için çok mutluyuz. Keşke imkanımız olsa daha fazla yapabilsek. Geçenlerde 120 akülü araç dağıttık göreve geldiğimizden bu yana 300’ü buldu” şeklinde konuştu.

Adana Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Bulut ise yaptığı konuşmada Başkan Zeydan Karalar’a engellilere karşı gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.