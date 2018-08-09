Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba mahallesine yapılması planlanan ve toplamda 4 bin 500 metrekare alan üzerine yapılacak olan Seymer ve semt pazarının temel atma töreninde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yeşiloba mahallesinin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirterek ‘’Yapılacak semt pazarı ve Seymer Mart 2019’da tamamlanacak’’ dedi.

"İmar demek uygarlık demektir"

Yapılan projelerin sadece Yeşiloba mahallesine yapılmadığını belirten Başkan Karalar, ’’Biz bütün Seyhan’a hizmet için buradayız. Daha önceden 40 yıldır imar verilmeyen yerlere imarı biz getirdik. Bana deseler ki bu hizmetlerin içerisinde 3 hizmeti say. Birini Kent Meydanı’nı sayarım. Birini de Yeşil Obaya yaptığım tesisi sayarım. Bir de bizim Adana’ya getirdiğimiz Mahalle Merkezlerini sayarım. Ama bunlardan da önemlisi bir memlekete bir kente bir ilçeye imar vermektir. Bir kenti imarlı hala getirmezseniz orada gecekondu olur. Orada keşmekeş olur. Orada yeşil alan olmaz. Çocuk parkı olmaz. Biz bütün Seyhan’ı imarlı hale getiriyoruz. İmar demek uygarlık demektir. Depreme dayanıklı konutlar demektir ve daha değerli bir kent demektir ‘’diye konuştu.

Taşeron işçilerine ev müjdesi

Taşeron isçilerinin daha önceden 900 TL maaş alırken 2 bin TL maaş aldıklarına dikkat çeken Karalar, şimdi de taşeron çalışanlarına konut yaptığını belirterek, ‘’Sadece taşeron işçilerimize konut yapıyorum. Kira öder gibi ev sahibi olacak benim işçim. Sizlere hizmet eden, kente hizmet eden, yolunuzu yapan asfalt işçimize ben ev yapıyorum’’ dedi.