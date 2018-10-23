Başkan Karalar'dan "adaylık" açıklaması

Başkan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı konusunda bazı yayın organlarında çıkan haberlere yanıt verdi. Karalar, açıklamasında, "Bazı yayın organlarında şahsıma yönelik Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ‘Büyükşehir adaylığım iki dudağımın arasında. Genel merkez bana tamam diyor' şeklinde bir ifade kullanılmaktadır. Ancak bugüne kadar hiçbir açıklamamızda bu ve buna benzer bir ifade kullanılmamıştır. Kullanılan bu ifadenin bir yanlış duyumdan kaynaklandığı düşüncesindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme yetkisi Parti Meclisi ve MYK'da olup hiçbir şekilde kimsenin iki dudağı arasında değildir. Kimse Genel Başkanın ve partinin kurumsal kimliğinin üstünde değildir” ifadelerine yer verdi.