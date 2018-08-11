Başkan Karalar’dan Seyhan’a 4 bin metrekarelik spor tesisi

Karalar, 4 bin metrekare büyüklüğündeki tesisin yaklaşık 4 milyon liraya malolacağını açıkladı.

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yapılacak spor tesisinin Adana’da tek olduğunu söyledi. Başkan Karalar, “Bunlar milyonlarla ifade edilen projeler. Bu projenin yaklaşık değeri 4 milyon lira. Adana’nın en değerli yerlerinden bir tanesini rezidans yapmak yerine halkımıza sunuyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Zeydan Karalar tesise Adana Demirspor’un efsane futbolcusu Kartal Yaşar ismi verileceğini duyurdu. Her spor tesisinde en az 500 kadının spor yaptığını belirten Karalar şunları söyledi;

“Ne yapıyorsak halkımız için yapıyoruz. Ciddi biçimde yatırımlar yapıyoruz. Çok ciddi inşaatlarımız var. Seyhan’ın tam 20 noktasında buradan daha büyük inşaatlarımız var. Ciddi paralar harcıyoruz. Halkımın vergilerinden oluşan belediye bütçesi aslında o kadar bereketli ki, hem borcu ödedik, hem de bugüne kadar 500 trilyonluk yatırım yaptık. Seyhan Belediyesi’nin Türkiye’de örnek alınmasını bağıra bağıra söylüyorum. Kent meydanında 42 bin metrekareyi kamulaştırdık. Tamamı binaydı ve yıktık, şimdi 25 bin metrekarelik kent meydanı yapıyoruz. 18 metrekarelik Uğur Mumcu Meydanı’nın tam iki katı bir meydan yapıyoruz. Buna ihtiyaç var“ şeklinde konuştu.

4 ayda tamamlanacak

Karalar’ın açılış konuşmasının ardından tesisin temeli atıldı. Gürselpaşa Spor Tesisi, 4 bin metrekare büyüklüğünde olacak. İçerisinde tenis kortu, basketbol sahası, koşu ve yürüyüş parkuru, soyunma giyinme odaları, duş alanları, peyzaj ve yeşil alan olacak. Tesis 120 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak.