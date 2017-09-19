Başkan Soner Çetin: “Gün birlik günüdür”

Başkan Soner Çetin yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın istifasını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, “Partimizi bir adım ileriye taşımak adına, birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken günlerdeyiz. Bu günlerde, birbirimize daha sıkı sarılmalı, partimizin iktidarını hep birlikte hedeflemeli ve bu anlamda, tüm fedakarlıkları yapmalıyız” dedi.

Çukurova İlçe Başkanı Yüksel Erdoğan’ın tüzükte emredildiği gibi, parti içi demokrasiyi hayata geçirip, her mahalleye sandık koydurduğunun altını çizen Başkan Soner Çetin, “Fakat bir orantısız güç kullanımı söz konusu olmuş. Sayın Genel Başkanımızın, ‘belediye başkanları örgüt ve delege seçimlerine müdahale etmesin’ açıklamasına biz harfiyen uyuyoruz. Hiçbir şekilde örgüt seçimlerine karışmıyor, imkanlarımızı kullandırmıyoruz. Bir başka belediyenin de, karışmasını doğru bulmuyorum. İstifadan üzüntü duydum” diye konuştu.

Partililere de çağrıda bulunan Başkan Çetin, şöyle devam etti:

“Mahalle dinamiklerini göreve davet ediyorum. Biz, yine genel başkanımızın talimatı doğrultusunda, seçimlere karışmama konusunda kararlıyız ve bundan taviz vermeyeceğiz. Mahalle dinamikleri, üyeler, en doğru tercih yaparlar. Herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Bundan sonra, partide birlik beraberlik günüdür. Herkesi el ele vermeye çağırıyorum.”