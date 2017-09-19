Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 14:05

Başkan Soner Çetin: “Gün birlik günüdür”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Çukurova İlçe Başkanı Yüksel Erdoğan’ın, referandum süreci, öncesi ve sonrasında çok iyi sınavlar verdiğini ve başarılı bir dönem yürüttüğünü söyledi.

Başkan Soner Çetin: “Gün birlik günüdür”

19 Eylül 2017 14:05


Başkan Soner Çetin yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın istifasını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, “Partimizi bir adım ileriye taşımak adına, birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken günlerdeyiz. Bu günlerde, birbirimize daha sıkı sarılmalı, partimizin iktidarını hep birlikte hedeflemeli ve bu anlamda, tüm fedakarlıkları yapmalıyız” dedi.


Çukurova İlçe Başkanı Yüksel Erdoğan’ın tüzükte emredildiği gibi, parti içi demokrasiyi hayata geçirip, her mahalleye sandık koydurduğunun altını çizen Başkan Soner Çetin, “Fakat bir orantısız güç kullanımı söz konusu olmuş. Sayın Genel Başkanımızın, ‘belediye başkanları örgüt ve delege seçimlerine müdahale etmesin’ açıklamasına biz harfiyen uyuyoruz. Hiçbir şekilde örgüt seçimlerine karışmıyor, imkanlarımızı kullandırmıyoruz. Bir başka belediyenin de, karışmasını doğru bulmuyorum. İstifadan üzüntü duydum” diye konuştu.


Partililere de çağrıda bulunan Başkan Çetin, şöyle devam etti:


“Mahalle dinamiklerini göreve davet ediyorum. Biz, yine genel başkanımızın talimatı doğrultusunda, seçimlere karışmama konusunda kararlıyız ve bundan taviz vermeyeceğiz. Mahalle dinamikleri, üyeler, en doğru tercih yaparlar. Herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Bundan sonra, partide birlik beraberlik günüdür. Herkesi el ele vermeye çağırıyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Çarşamba
    Açık
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç