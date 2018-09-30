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Başkan Soner Çetin'in acı günü

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in ablası Nimet Özgül vefat etti.

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in ablası Nimet Özgül vefat etti.


Başkan Soner Çetin'in, bir süredir özel bir hastanede böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ablası Nimet Özgül vefat etti. Nimet Özgül'ün cenazesi, yarın (Pazartesi) günü saat 11.00'de Asri Mezarlık'ta yapılacak törenin ardından, Yüreğir ilçesine bağlı Şıhmurat Mahallesi'nde öğle namazından sonra defnedilecek.

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