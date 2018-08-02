Başkan Sözlü: "Adnan Menderes Adası’nı da temizleyeceğiz"

Eğer bize buraları tahsis etmiş olsalardı, tek parçada Adnan Menderes Sahil Yolu rekreasyon düzenlemesini ihaleye çıkarır ve yapardık” dedi.

Sözlü, basın mensuplarıyla birlikte aynı otobüse binerek önce Adnan Menderes Sahil Yolu’nu daha sonra da Karaisalı ilçesini gezdi. Sözlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiklerinde, Bahçeli’nin kendisine, ‘Adana’da çok güzel hizmetleriniz oldu, bunu basınla, kamuoyuyla paylaşın’ dediğini ifade ederek, “Biz de Genel Başkanımızın bu emirleri gereğince sahaya indik, başlama vuruşunu başlatıyoruz” diye konuştu.

Sözlü, Adnan Menderes Sahil Yolu’na yaptığı açıklamada, “Adana’da, zaten bu coğrafya parçasında kendiliğinden var olan bir güzelliği var. Biz düzenledik. Zaten Adanamız tabi güzelliklerini kirletmeden muhafaza edebilirse güzel bir şehir. Biz çok şey yaptıktan öte burayı temizledik. Yıllarca işgal vardı. Onları yasal çerçevede, yasal tebligatlarla, belediyemizin tüzel kimliğiyle yaptırım gücü olarak temizledik. Zaten şuan Türkiye’nin tek kitap anıtı olan yerden geçiyoruz. Adana’nın yetiştirmiş olduğu yazarlar var üzerinde” şeklinde konuştu.

Adnan Menderes Sahil Yolu’nun tahsisini alamadıklarını söyleyen Sözlü, “Şimdi biz buranın tahsisini alamadık. Tahsis nedir? Sağında ve solunda DSİ ve Maliye Hazinesine ait yerler var. Biz buralarda da düzenleme yaptık. Başından girdik, sonuna kadar doğru ilerliyoruz. Yolumuzu yaparken sağını ve solunu da yapıyoruz. Halkın bunu takdir etmiş olmasından dolayı da bir ses seda çıkmadı. Ama geçmiş dönemde şehircilik bakanımızın, hemşehrimizin de “Biz yapacağız” nitelemesi oldu. Bütçeye de koydurdular, onu da kendisine sormanız lazımdır. Ama biz burayı hakikaten bilek gücüyle, iman gücüyle yapıyoruz. Eğer bize buraları tahsis etmiş olsalardı, tek parçada Adnan Menderes Sahil Yolu rekreasyon düzenlemesini ihaleye çıkarır ve yapardık. Ama bunu o şekilde yapamıyoruz, malzemesini aldık ve işçiliğini de kendimiz yaparak bilek gücüyle ilerliyoruz” dedi.

“Adnan Menderes Adası’nı da temizleyeceğiz”

En yakın zamanda Adnan Menderes Adası’nı da temizleyeceklerini kaydeden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Adayı temizlerken, seçimlerden önce basın yayın organlarında gördüm, bici biciye dokunmayalım, şunu bunu yapmayalım, bizi capslemeler, hatta üslubu bozuk etiketlemeler vardı. Oysa ben Adana’nın karpuzundan, mandalinasından her şeyine kadar ağır işçisi olarak tanıtımını yapan bir belediye başkanıyım. Türkiye’de hiçbir belediye başkanının kendi değerlerine, yani benim kariyerimde oyunculuk yok ama oyunculuk, artistlik bile yaptım. Tabi ki demokrasi de bir şekilde eleştiriler vardır, bunlara bir şey demiyoruz” diye konuştu.

Sözlü, şunları söyledi:

“İnşallah adayı da yine bu barajın, gölün, adayı da bu birleşimin ruhuna yakışır bir güzellikte düzenleyeceğiz. Belki onlar bize bu tahsisi yapmayacaklar, Çünkü ne yaparsak yapalım, o iyi niyet, ve samimiyet ortamında bunu bir türlü yakalayamadık. Bu benim ismimle de alakalı olabilir, bunda da katlanıyoruz. Ama burada ne yaptıysak Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bilek hakkıyla yapılmıştır. ‘Ya biz de seslenmedik’ diyenler varsa o da o da bir yerlerden değil, Adana halkından çekindikleri için seslenememişlerdir. Adana halkı burada yaptığımız hizmeti takdir etmiştir, desteklemiştir. İnşallah bu yolu, Çatalan içme suyunu taşıyan köprüye kadar devam edecektir. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ve tebrik ediyorum.”