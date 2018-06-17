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17 Haziran 2018 12:21

Başkan Sözlü bayram geleneğini bozmadı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ramazan Bayramı’nda geleneği bozmadı.

Başkan Sözlü bayram geleneğini bozmadı

17 Haziran 2018 12:21

Doğup büyüdüğü Ceyhan’ın Çokçapınar Mahallesi’nde Bayram Namazı kılan Başkan Sözlü, namaz sonrası baba ocağında ailesi ile bayramlaştı. Anne ve babasının elini öpüp hayır duasını alan Başkan Sözlü, aile mezarlığını ziyaret etmeyi ihmal etmedi.


Mezarlık ziyaretinin ardından eşi Zeynep Sözlü’nün ailesi ile bayramlaşan Başkan Hüseyin Sözlü, Ceyhan’da Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığının bayramlaşma törenine katıldı. Partililerle bir süre sohbet eden Başkan Sözlü, ardından Adana’ya dönerek 75. Yıl Sanat Galerisi’nde düzenlenen protokol bayramlaşmasına katıldı.


Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ni de ziyaret ederek kentin yerel medyası ile bayramlaşan Başkan Sözlü’ye Cemiyet Başkanı Cafer Esendemir, yaklaşık 35 yıldır söz verildiği halde gerçekleştirilmeyeni gerçekleştirdiği, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ne Seyhan Nehri karşısında bulunan bir alanda sosyal tesis olarak kullanılmak üzere yer tahsis ettiği için teşekkür etti.




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