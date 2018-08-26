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26 Ağustos 2018 15:34

Başkan Sözlü bayramın son gününde Aladağ’da

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Aladağ’ın Meydan ve Başpınar Yaylalarında vatandaşların bayramını kutlayarak onlarla sohbet etti.

Başkan Sözlü bayramın son gününde Aladağ’da

26 Ağustos 2018 15:34


Bayram boyunca kentin kırsalında yaşayan hemşerileri ile kucaklaşan Başkan Hüseyin Sözlü, bayramın son gününü Aladağ’ın Meydan ve Başpınar Yaylalarında geçirdi


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Aladağ’ın Meydan ve Başpınar Yaylalarında bayramın son gününde vatandaşlarla kucaklaştı. Yaylaya çıkarken yol üzerinde piknik yapan bir aileyi ziyaret eden Başkan Sözlü, ailenin sofrasına konuk oldu, ekmeklerini bölüştü.


Meydan Yaylası’nda kahvehaneleri ve esnafları ziyaret eden Başkan Sözlü, onların bayramlarını kutlayarak hayırlı işler diledi. Kahvehanede oturan hemşerileri ile sohbet eden Başkan Hüseyin Sözlü, onların ilçedeki sorunların çözüme ulaştırılması noktasındaki taleplerini dinledi ardından da Başpınar Yaylası’na gitti.




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