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17 Haziran 2017 13:18

Başkan Sözlü, Ceyhan’da hemşerileriyle iftarda buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, orucunu Ceyhan’da hemşehrileriyle birlikte açtı.

Başkan Sözlü, Ceyhan’da hemşerileriyle iftarda buluştu

17 Haziran 2017 13:18


Hemşehrileriyle iftarda buluşan Başkan Sözlü, Ramazan ayının Türk Dünyası’nın birlik ve beraberliğine vesile olmasını dilediğini ifade etti.



‘’Türk Dünyası’nın kucaklaşmasına vesile olsun’’


İftar programında konuşan Başkan Sözlü, Ramazan ayının sevgi, saygı ve hoşgörünün daha fazla hissedilmesi için bir fırsat olduğunu belirtirken Ramazan ayının komşu ülkelerde akan kan ve gözyaşının durması, Türk Dünyası’nın kucaklaşması için de bir vesile olmasını dilediğini ifade etti.



‘’Cumhuriyet’in kurucu iradesine borçluyuz’’


Kan ve gözyaşının hakim olduğu yakın coğrafyamıza bakıldığında Türk Milleti’nin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları Türk Milleti’ne vatan yapan Cumhuriyet’in kurucu iradesine şükran borcu olduğunu söyleyen Başkan Sözlü,‘’Bu memleketin çocukları yaşadığımız coğrafyada bizlerin rahat etmesi, Türk Milleti’nin varlığının baki kalması için dün olduğu gibi bugün de kanlarıyla, canlarıyla bedel ödemeye hazırdır’’ dedi.



‘’Huzur iklimine ancak dosdoğru olarak ulaşılır’’


Konuşmasına ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunarak devam eden Başkan Sözlü, toplumun hukukun üstünlüğüne olan inancının sarsılmaması gerektiğini vurgularken, ‘’Herşeyin üzerinde dosdoğru gidilir, doğru hamlelerle ilerlenirse Türkiye, FETÖ belasından kurtulur. Huzur, barış, kardeşlik ikliminde yaşamak istiyorsak önce kalbimiz sonra yolumuz dosdoğru olacak’’ diye konuştu.




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