Başkan Sözlü Gadir-i Hum Bayramı’nda

Ali, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in yoldaşıdır ve bizim için tereddütsüz yolu takip edilecek bir İslam önderidir" dedi.

Başkan Sözlü, Karataş-Bahçe’de ve Adana Merkez Park’ta düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerine katıldı. Programın açılışında konuşan Başkan Sözlü, Hz. Ali’nin Hz. Muhammed’in en büyük yoldaşı, İslam tarihinin en önemli şahsiyeti olduğunu vurgularken aynı zamanda Hz. Ali’nin Hz. Muhammed’in "ehl-i beytim" dediği şahsiyetlerden biri olduğunu ifade etti.

Türk Milleti içerisinde kültürel farklılıklar olduğunu ifade eden Başkan Sözlü, "Kültürel farklılıklarımız olsa bile bugün Türkiye’de Sünni İslam’ın içerisinde bile benim gibi çok Hüseyin vardır ama Yezide ve Muaviye’ye rastlanılmaz. Barış içinde ve mazlumdan yanayız. Hz. Ali Peygamberimizin yoldaşıdır. Bizim için tereddütsüz yolu takip edilecek bir İslam önderidir" diye konuştu.

Program Gadir-i Hum Bayramı etkinlikleri ile devam etti.