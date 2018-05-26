Başkan Sözlü, iftardan sahura kadar sahada

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Şenlikleri kapsamında düzenlenen konserler kesmeden devam ediyor. Haftada en az iki ünlü sanatçıyı Adanalılarla buluşturan Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Şenlikleri’ne Murat Kekilli’yi vatandaşlarla buluşturdu. Kekilli’ye teşekkür plaketi ve çiçek takdim etmek üzere sahneye çıkan Başkan Hüseyin Sözlü, sanatı diri tutmanın önemli bir başarı olduğunu, Murat Kekilli’nin de başarılı bir sanatçı olduğunu, ’Yıkılasın İsrail’ şarkısıyla da yerli ve milli olunmadan evrensel olunmayacağının mesajını verdiğini belirtti.

Konserin ardından sahurunu İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanlarıyla mangal keyfi ile yapan Başkan Sözlü, ciğer kebabı üzerine itfaiye çalışanlarına elleriyle karpuz ikram etti. Sözlü, "Tüm işlenmiş gıdalara karşı sağlık için karpuz yemek milli bir sorumluluktur" dedi. Sahur programının ardından yoğun çalışma temposunu noktalandırmayan Başkan Sözlü, Müze Kavşağı’nda devam eden yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Adana’nın trafik yükünü omuzlayan projeleri peş peşe hayata geçirerek kent insanın otoyol konforunda ulaşım sağlamasını hedefleyen Başkan Sözlü, Müze Kavşağı’nda yaptığı inceleme esnasında ilk etapta buranın trafiğini hafifleteceklerini, temmuz ayının sonunda ya da ağustos ortasında üç şeritli Girne Köprüsüne yeni bir köprü ekleyeceklerini belirtti. İnceleme sonrası Başkan Sözlü, yol genişletme çalışmasını sürdüren Yol Şube Müdürlüğü çalışanlarının sahur sofrasını paylaştı, kolaylıklar diledi.