Başkan Sözlü, iftarını İmamoğlu’nda yaptı

İftar programında konuşan Başkan Sözlü, İmamoğlu’nun ana caddelerinde önümüzdeki kış asfaltlama çalışmalarının tamamlanacağının müjdesini verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ilçelerde düzenlenen iftar yemeklerine katılarak hemşehrileriyle buluşmaya devam ediyor. İmamoğlu Belediye Başkanı Gazi Adamhasan, Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekili Adayı Ayşe Sibel Ersoy’un da katıldığı iftar programında konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, İmamoğlu halkıyla birlikte oruç açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Sizleri bir ziyafet sofrasına değil; bir arada olmanın, paylaşabilmenin tadını almaya davet ediyoruz” dedi.

Konuşmasını 15 Temmuz’da yaşanan hadiseleri hatırlatarak sürdüren Başkan Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi’nin parlamentoda güçlü temsil edilmesinin önemli olduğunu belirtti.