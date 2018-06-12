Başkan Sözlü iftarını Saimbeyli’de ilçe halkıyla birlikte yaptı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, iftarını Saimbeyli’de ilçe halkıyla birlikte yaptı

Başkan Sözlü, ilçelerde gerçekleştirdiği halkla buluşmalarını sürdürüyor. Son olarak Saimbeyli’de iftar yemeğine katılmak üzere ilçeye giden Başkan Hüseyin Sözlü, iftar öncesi Karakuyu, Aksaağaç ve Eyüplü Mahallerinde MHP Adana Milletvekili Adayı Yusuf Baş’la birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Saimbeyli’de ilk durağı Karakuyu Mahallesi olan Başkan Sözlü, burada hemşerilerine seslenirken Karkuyu’nun su sıkıntısının bu hafta çözüleceğini müjdesini verdi. Yarınki seçimler için değil yarınki nesiller için çalıştıklarını ifade eden Başkan Sözlü, Tufanbeyli’de sonbahara kadar yetmiş beş bin dönüm kapalı sulama sistemi yapmış olacaklarını belirterek buralarda çocukların cıvıltısının eksilmemesi gerektiğini, Torosların eteklerinde yaşayan insanların varlığı sayesinde Kozan’da, İmamoğlu’nda, Adana’da insanların yaşamını idame ettirebildiğini belirtti.

Aksaağaç ve Eyüplü mahallelerinde halkla kucaklaşan Başkan Sözlü, oralarda da yaklaşan 24 Haziran Seçimlerinin önemini anlatarak hemşerilerinden Cumhur İttifakı’na destek istedi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin parlamentoda güçlü temsil edilmesinin ülkenin geleceği için şart olduğunu vurguladı. 15 Temmuz’da ve sonrasında yaşanan hadiseleri hatırlatan Başkan Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi’nin sıradan, sadece iktidar olmak, kendi kazanımlarının peşinde olan bir siyasi hareket olmadığını, yeri geldiğinde vatanı ve milleti için kendisini feda edebilecek bir parti olduğunu aktardı.

Başkanlık makamına ziyarete gelen misafirlerine armağan etmek üzere Saimbeylili kadınların dokuduğu kilimleri onların çocuklarının eğitim masraflarına destek olmak için satın alan Başkan Sözlü, o kilimleri dokuyan kadınları ziyaret ederek kolaylıklar dilemeyi ihmal etmedi. Ardından Değirmenciuşağı Mahallesinde şehit Emrah Küçükbayram’ın ailesini ziyaret etti, şehit annesinin ve babasının elini öpüp hayır dualarını aldı.

Köy ziyaretlerinin ardından ilçe merkezinde kapalı semt pazarında düzenlenen iftar programına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ilçede yerinde kalkınmayı sağlayan hizmetleri yapmaya devam edeceklerini ifade ederken iftar davetini kırmayan hemşerilerine teşekkür ederek ‘’Sizleri ziyafete değil gönüllerimizi birleştirmeye, bir olmaya davet ettik’’ dedi.

İftar programı sonrası Saimbeyli’de muhtarlarla bir araya gelen Başkan Sözlü, onlarla görüş alışverişinde bulundu, ardından da Adana merkeze dönerek MHP Adana İl Başkanlığında sahur programına katıldı.