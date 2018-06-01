Başkan Sözlü, iftarını Solaklı sakinleriyle yaptı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği ve tamamlanmasına kısa bir süre kalan Solaklı Merkez Cami önünde kurulan masalarda mahalle sakinleriyle iftarda buluşan Başkan Sözlü, iftar programı sonrası vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

Yaklaşan 24 Haziran Seçimleri’nin Türkiye için önemini anlatan Başkan Sözlü, 24 Haziran sonrası parlementoda daha güçlü temsil edilen bir Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türk Milleti’nin geleceği için şart olduğunu belirtirken Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türkiye’nin bir daha 15 Temmuz gibi hain kalkışmalarla karşılaşmasını önleyecek yegane kuvvet olduğunu söyledi.