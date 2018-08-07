Eğitimin sonunda 6 ay geçerli sürücü uygunluk belgesi verileceği kaydedildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşım esnafının problemlerinin çözümü noktasında ’Birlikte Başarıyoruz’ ilkesiyle Adana’da hem vatandaşların kaliteli ve konforlu ulaşımını sağlayan hem de ulaşım esnafının sorunlarının çözümü için çeşitli projeleri uygulamaya devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığınca düzenlenen Toplu Taşıma Şoförleri Eğitimine katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yedi iş günü boyunca sürecek olan ve kentte toplu taşıma hizmeti veren şoförlere Ücretsiz Seyahat Uygulaması, Trafik Mevzuatı, Denetim Mevzuatı, İletişim ve Davranış, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü konularında verilecek olan eğitim programının açılışında eğitim programlarının Adana’ya hizmet noktasında ulaşıma katkı koyacak, ulaşım hizmetlerinin kalitesini arttıracağına olan inancını dile getirdi.

“Hedefimiz, ulaşımda niteliği arttırmak”

Konuşmasında Adana Büyükşehir Belediyesi olarak hedeflerinin ulaşımda niteliği arttırmak olduğunu ifade eden Sözlü, “Hemşehrilerimizin ulaşım noktasında standardını yükseltmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bundan dolayı araç filomuzu gençleştiriyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana 143 aracımızı gençleştirdik, 66 hattımız vardı şuan 97 hattımız var. Ulaşım ağını kırsala kadar uzattık” dedi. Adana’da ulaşım esnafının sorunlarının çözümü noktasında ’Birlikte Başarıyoruz’ ilkesine sadık kalarak hareket ettiklerini, ulaşım esnafının ikna olmadığı hiç bir uygulamayı kentte hayata geçirmediklerini belirtti.

Sadece araç sayısını arttırmakla hizmetin kalitesini artmadığını aktaran Sözlü, “İnsan tarafımızın bize emrettiği zarif davranışı hemşerilerimizden esirgediğimizde onlara sunduğumuz maddi hizmetin bir önemi kalmaz. Bu noktada Yasaların ve mevzuatın gereği alınması gereken eğitimleri edinmiş olmanın yanı sıra, insan olmak, yapmış olduğumuz işteki başarı çıtasını yükseltmek, kendimizi her gün yenileyerek geliştirme noktasında emek sarf etmek bugün için vazgeçilmezlerimiz arasındadır” dedi.

Avrupa’da, gelişmiş ekonomilerde insanlar, genel eğitimlerinin yanı sıra, her üç ayda bir çeşitli eğitimlerle mesleki bilgilerini güncellediklerini de kaydeden Sözlü, “Türkiye’de mesleki eğitim tartışılırken Avrupa standartlarında insanlar iş başvurularında özgeçmişlerine çok sayıda sertifika, diploma ekliyor. Türkiye’de de benzer gelişmenin ibareleri yaşanıyor. Önümüzdeki dönemde mesleki eğitimin Avrupa’daki kadar önem kazanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sözlü, konuşmasının devamında ise son günlerde kent gündemini meşgul eden ulaşıma zam iddialarına yanıt vererek kartlı sisteme geçiş esnasında yaşanan ve problemselleştirilen bu durumun yakın zamanda çözüleceğini söyledi.