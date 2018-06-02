Başkan Sözlü, Karaisalı’da vatandaşlarla iftar yaptı

Sözlü, iftar sonrası Adana merkeze gelerek Ramazan Şenlik Alanı’nda Fettah Can konserine katıldı ve alanı Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ile gezdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, gün boyu kentte yapımı devam eden projeleri yerinde incelerken iftardan sahura dek de Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekili adayları ile birlikte 24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor, Cumhur İttifakı’nın gerekliliğini, Milliyetçi Hareket Partisi’nin parlamentoda güçlü bir şekilde temsil edilmesinin önemini anlatıyor.

Salbaşta esnafı ziyaret etti, Karaisalı’da iftar yaptı

Karaisalı Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine katılmak üzere yola çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Salbaş’ta durarak esnafları ziyaret etti. Milli ekonomi için Milliyetçi Hareket diyerek Salbaş esnaflarından 24 Haziran’da mührü üç hilale vurmalarını, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’nin yol başçılığını yaptığı Cumhur İttifakı’na destek vermelerini isteyen Başkan Hüseyin Sözlü, Karaisalı’da Karaisalı Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğine katıldı, iftar öncesi vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Çelik’le alanı gezdi

İftar programının ardından Adana merkeze dönen Başkan Sözlü, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Şenlik Alanı’nda Fettah Can konserine katıldı. Başkan Sözlü, sevilen sanatçı Fettah Can’a teşekkür plaketini ve çiçeğini takdim etmek üzere havai fişeklerin patlamasıyla kürsüye davet edildi. Konserin ardından Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ile birlikte alanı gezdi, stantları ziyaret etti.