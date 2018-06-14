Başkan Sözlü, mesai arkadaşları ile bayramlaştı

Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Sözlü, ‘’Hiç bir mesai arkadaşımız vatandaşın karşısına mazeretle çıkmamalı’’ dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Yayınladığı mesajda bayramların paylaşmanın, dayanışmanın, hatırlamanın ve gönüllere girmenin eşsiz bir fırsatı, dostluğun, yakınlığın, hal ve hatır sormanın manevi miladı olduğunu aktaran Başkan Sözlü, Ramazan ayında dahi terörün boş durmadığını, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu zorlu ve sancılı süreçten ancak birlik, beraberlikle çıkabileceğini söyledi.

"Milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışıyla"

Öte yandan mesai arkadaşlarına hitaben bayramlaşma töreni öncesi konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, bir aydır kentin kırsalından merkezine tüm ilçelerinde iftar programlarına katıldığını ve sahada insanların ‘Allah razı olsun’ cümlesine şahitlik etmekten mutluluk duyduğunu ifade ederken ‘’Milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Sıkıntılarımız elbette olacaktır ama vatandaşın karşısına mazeretle çıkmayacağız’’ dedi.

Büyükşehir belediyesi bayramda da çalışacak

Adana Büyükşehir Belediyesi, arife günü mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek, bayram boyunca tüm hatlarda toplu taşıma hizmeti bedava olacak, kabristan ziyaretlerinde yürüme güçlüğü çeken vatandaşlara golf arabaları ve binek araçlar tahsis edilecek. Ayrıca, 3 günlük bayram boyunca kent halkının akrabalarına ziyaretlerini kolaylaştırmak için tüm hatlarda belediye otobüsleri ile metroda ücretsiz toplu taşıma hizmetini sürdürecek. Zabıta ve itfaiye ekipleri de bayram boyunca 24 saat esasına göre mesaisini devam ettirecek. ALO 153 operatörleri, Adanalıların dilek, talep ve şikayetlerini görev başında olan ilgili birimlere iletecek. ASKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon ve içme suyu ekipleri, bayram boyunca Adanalıların acil ihtiyaçlarını karşılayacak.