Başkan Sözlü, Metal Sanayi Sitesi esnafıyla iftarda buluştu

Küçük ve orta ölçekli işletmecilerle bir araya gelen Başkan Hüseyin Sözlü, iftarını Metal Sanayi Sitesi esnafları ile birlikte yaptı.

Başkan Hüseyin Sözlü, metal sanayinin üretim noktasında şehrin görünen vitrini olduğunu belirtirken, “Şehirleri büyüten, ülkeleri güçlü yapan onun üretimidir. Üreten Adana ile Türkiye’nin makina ihracat pazarını büyütmeyi arzuluyoruz” dedi.

Sorumluluk alanında olmamasına rağmen Metal Sanayi Sitesi, Keresteciler Sitesi, Mobilyacılar Sitesi gibi Adana’nın dışarıya açılan penceresi olan üretim yerlerinde site esnaflarının yüzünü güldüren çalışmalar yapan Başkan Sözlü, D8 Drenaj Kanalı Kanalizasyon Kollektörü projesiyle Metal Sanayi Sitesi ile çevresindeki 21 mahallenin atık su problemine çözüm sağlandığını, 3 bin 831 metre uzunluğundaki projeyle işyerleri, konutlar ve sanayi tesislerinin atıklarının 2 metre çapındaki dev kollektör hattından Seyhan Atık Su Arıtma Tesisi’ne ulaştırıldığını vurguladı.

Ulaşımda dev hamleler

Üreten Adana ile Türkiye’nin nitelikli makine ile ihracat pazarını büyütmeyi arzuladıklarını, şuan ki yaptıkları rehabilitasyonlarla Adana’nın Ankara’daki OSTİM’den daha büyük hale geleceğini müjdeleyen Başkan Sözlü, Adana’nın ulaşım düğümlerini tek tek çözerek, kent insanın otoyol standartlarında konforlu ulaşımını sağlayan ve hali hazırda devam etmekte olan projeler hakkında site esnafını bilgilendirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kent içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlattıklarını, D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidi’nin üzerini kapatıp Türkmenbaşı Bulvarı-Havaalanı Kavşağı Altgeçidi ile tünel bağlantısı sağlayıp, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nı çıkmaz sokak konumundan kurtardıklarını aktaran Başkan Sözlü, Alparslan Türkeş Bulvarında uygulamaya koyduğu köprülü kavşak projesiyle 6 kilometrelik güzergahta kesintisiz trafik akışı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’nin son hamlesinin doğu-batı yönünde ulaşım veren D-400 Karayolu’nda trafik sıkışıklığını hafifletmek amacıyla Girne Köprüsü’nün genişliğini iki katına çıkarıp, 10 şeritli yol olarak hizmet vermesi için olduğunu belirtti.

“Parlamentoda güçlü MHP şart”

Kısıtlı imkanlarına ve ekonomik manada çekmiş oldukları sıkıntılara rağmen kent için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Hüseyin Sözlü, fiziki hizmetlerden öte şehrin gelecek yüz yılını inşa ettiklerini ifade etti. Projelerle ilgili konuşmalarının ardından Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini ve 24 Haziran Seçimleri’ne gidildiğini, bu seçimlerin ülke için büyük bir önem arz ettiğini vurgulayarak site esnafından Cumhur İttifakı’na destek olup oylarını üç hilalin tam ortasına vurmalarını isteyerek Milliyetçi Hareket Partisi’nin parlamentoda güçlü temsil edilmesinin Türk Milleti’nin geleceğinin temini olduğunu ifade etti.

Program site esnafıyla sohbetle devam etti.