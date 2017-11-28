Başkan Sözlü: “Muhtarlar halka en yakın seçilmişlerdir”

Yıl ve Barbaros mahallelerinde muhtarlıkları ziyaret etti, Barkal Dolmuş Kooperatifi’nde dolmuşçu esnafı ile bir araya geldi.

Yıl ve Barbaros Mahalle muhtarlıklarını ziyaret etti. İlk olarak 100. Yıl Mahalle Muhtarlığı’nı ziyaret eden Başkan Hüseyin Sözlü, burada muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi. Sorunların çözümü noktasında Adana’da kollektif bir ruhun hakim olduğunu ifade eden Başkan Sözlü, kentin değişerek gelişimi için uzlaşmacı bir tavırla hareket ettiklerini söylerken muhtarların halka en yakın seçilmişler olduğunu vurguladı.

100. Yıl Mahalle Muhtarlığı ziyaretinin ardından Barbaros Mahalle Muhtarlığı’na geçen Başkan Sözlü, burada da muhtar ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Milliyetçi Belediyecilik anlayışıyla her vatandaşı aziz bilerek hizmet ettiklerini aktararak, “İstiyoruz ki Adana yaşadığı yerden haz duyanların memleketi olsun, hemşehrilerimizin başı dik sırtı pek olsun” dedi.

Mahalle muhtarlıklarının ardından Barkal Dolmuş Kooperatifi’nde dolmuş esnafıyla çay içen Başkan Hüseyin Sözlü, kent kart sistemi ile ilgili dolmuşçuların görüş ve önerilerini alırken, Adana’da ulaşım noktasında dolmuş esnafıyla her daim istişareye hazır olduklarını ifade etti.