Başkan Sözlü: "Parlamentoda sesi daha gür çıkan MHP şart"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü iftarını ve sahurunu Karataş’ta vatandaşlarla birlikte yaptı

İftar öncesi Bahçe Mahallesi’nde MHP 27. Dönem Milletvekili Adayları Yusuf Baş, Çağrı Şahin, Hasan Çalış, Diren Özgül ve MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Karataş İlçe Başkanı Mete Başçı ile birlikte vatandaşla bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, burada gerçekleştirdiği konuşmada Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kentte 21. Yüzyıla yakışmayan görüntüleri ortadan kaldırdıklarını, şehir merkezine uzak yerlerde yol, su problemlerini çözüme kavuşturduklarını söyledi. Sözlü, "Köyden şehre sağlıksız göçün önünü kesebilmek, köylerde üretimi teşvik etmek üzere karşınızdayız. Gerek Bahçe’de gerekse kırsalda şehir merkezinde oy potansiyeli yüksek diye kendimizi oralara vermedik, kırsalda yerinde kalkınmayı sağlayacak projeler ürettik, fiziki alt yapıyı tamamlamak için var gücümüzle çalıştık. Bizim belediyecilik anlayışımız üretkendir, vatanperverdir. 400 köyün su şebekesini yaptık, döşediğimiz ana borular buradan İstanbul’a gidip geri geliyor’’ dedi.

Bahçe Köyü’nün ardından iftar programına katılmak üzere yola çıkan Başkan Sözlü ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti. Güçlü bir milli ekonomi için Milliyetçi Hareket Partisi’nin parlementoda sesinin daha gür çıkması, temsil sayısının artmasının şart olduğunu aktaran Başkan Hüseyin Sözlü, esnada hayırlı işler, bol kazançlar diledi.

Sözlü, Karataş sahilinde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada da, "Sizleri ziyafet sofrasına değil paylaşmaya davet ettik" dedi.

Başkan Sözlü, iftardan sonra cem evini ziyaret etti, Yemişli ve Sirkenli mahallerinde vatandaşların sorun, takdir ve taleplerini dinledi, sahurunu da Tuzla’da yaptı.