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29 Mayıs 2018 14:09

Başkan Sözlü, Ramazan Şenlik Alanı’nı Bakan Sarıeroğlu ile gezdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ramazan Şenlikleri kapsamında düzenlenen İlyas Yalçıntaş konseri öncesi şenlik alanını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu ile birlikte gezdi.

Başkan Sözlü, Ramazan Şenlik Alanı’nı Bakan Sarıeroğlu ile gezdi

29 Mayıs 2018 14:09


Alanda her gün binlerce Adanalının buluştuğunu belirterek Bakan Sarıeroğlu ile birlikte stantları ziyaret eden Başkan Sözlü, kentin her alanda başarı çıtasını yükseltmesini arzuladıklarını, yapılan şenliklerin Adana’nın kültür ve sanatın başkenti olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğinin ispatı niteliğinde olduğunu söyledi.


Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Şenlikleri kapsamında düzenlenen ve devam eden konserlerin konuğu sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş oldu. Binlerce Adanalıya ev sahipliği yapan konserde sanatçı İlyas Yalçıntaş’a teşekkür plaketini vermek üzere sahneye davet edilen Başkan Hüseyin Sözlü, Adana’nın Ramazan şenliklerine verdiği önemi ve değeri alanı doldurarak ifade ettiğini ve bu ilginin kendilerini de memnun ettiğini belirterek sevilen sanatçı Yalçıntaş’ı Adana’da dinlemekten büyük keyif aldığını söyledi.




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