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27 Şubat 2018 13:56

Başkan Sözlü: "Rusya Türk Dünyası’ndan elini eteğini çekmelidir"

Ceyhan Kırım Türkleri Derneği tarafından Kırım Türkleri Resim ve Fotoğraf Sergisi düzenlendi.

Başkan Sözlü:

27 Şubat 2018 13:56

Sergiye katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kırım’ı işgal altında tutan Rusya’yı uyararak, "Rusya, Türk Dünyası’ndan elini eteğini çekmelidir" dedi.


Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu fuaye alanındaki sergi, İstiklal Marşı’nın ardından okunan Kırım Marşı sonrası açıldı. Serginin açılışında konuşan Ceyhan Kırım Türkleri Derneği Başkanı İsmail Taymaz, Kırım’ın işgal altında tutulmasının kabul edilemez olduğunu ve Dünya devletlerinin Kırım’da yaşanan zulme sessiz kalışının insanlık dışı olduğunu ifade etti.


Sergiye katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kırım’ın yıllardır işgal altında olduğunu, siyasi manada Ukrayna’nın elindeyken bugün Rusya’nın dört yıl önce yeniden Ukrayna’dan Kırım’ı koparttığını ifade etti. Sözü, "Bunu kabul etmeyiz. Acı bir gerçek vardır ki Kırım Türklüğü iki yüz yıldır mazlumdur. Kırım Türklüğü o coğrafyada Anadolu Türklüğünden daha kadimdir" dedi.


Emperyalizmin Türkiye’nin ve mazlum milletlerinin baş düşmanı olduğunu aktaran Başkan Hüseyin Sözlü, "Bugün 26 Şubat Hocalı Katliamının da yıl dönümüdür. Yaptıran Rusya’dır. Bugün Kırım’da davamız var Rusya oradadır. Rusya’nın Türk’ün kanına iştahı hiç bitmemiştir. Rusya bugün Kırım’ı işgal altında tutuyor ama günün birinde hak yerini bulacak Türk Dünyası Kırım’da varlığını gösterecektir" dedi.


Konuşmaların ardından Kırım Türklüğünün yaşadığı acıları anlatan fotoğraf ve resim sergisi açıldı.




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