Başkan Sözlü, sahurunu asfalt işçileriyle yaptı

Kasım Ener Bulvarı’nda yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Sözlü, asfaltlamada çalışan işçilerle sahur yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürürken Başkan Sözlü, yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. İşçilerle bir arada olmaktan, onların sofralarında ekmeği bölüşebilmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözlü, "Sizlerin fedakarlığı ile bu yollar yapılıyor. Adanalılar sizin özverili çalışmalarınızı takdir ediyor, Cenab-ı Allah emeklerinizi, emeklerimizi zayi etmesin" dedi.