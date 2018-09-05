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05 Eylül 2018 17:54

Başkan Sözlü, "Sarıçam’a 100 milyonun üzerinde yatırım yaptık"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sarıçam ilçesinin çok kısa zamanda kurulup büyüdüğünü ve Adana’nın yükselen değeri olduğunu ifade ettiBaklalı ve Suluca mahallelerinde hemşerileriyle buluşan Başkan Sözlü, kahvelerde vatandaşlarla sohbet etti, esnafları ziyaret etti.

Başkan Sözlü,

05 Eylül 2018 17:54

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sarıçam ilçesinin çok kısa zamanda kurulup büyüdüğünü ve Adana’nın yükselen değeri olduğunu ifade etti


Baklalı ve Suluca mahallelerinde hemşerileriyle buluşan Başkan Sözlü, kahvelerde vatandaşlarla sohbet etti, esnafları ziyaret etti. Ziyaretleri esnasında Sarıçam bölgesine Büyükşehir Belediyesi olarak 100 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıkları ifade eden Başkan Sözlü, bu yatırımlar bittiğinde Sarıçam’ın daha farklı bir noktada olacağını anlattı.


Sarıçam Deresi’ni E-5’ten başlayıp geldiği yere kadar sağındaki ve solundaki evleri de kamulaştırarak düzenleyeceklerini vurgulayan Sözlü, “Bunun yanında Çatalan Caddesi’ni 5’er metre genişlettik. İlim Yolu’nu, Kozan Yolu Bulvarı ile birlikte Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan aşağıya çıkarıp E-5’e ulaştıracağız. Böylece Sarıçam trafiğini, Kozan Yolu ve Çatalan Bulvarı’na bindirmeden E-5’e çıkaracağız. Bunun yanında Güney Kuşak Bulvarı’ndan Kozan Yolu’ndan Sarıçam’ın üstünden imara işlediğimiz bir yol daha var. Ayrıca Adana’nın ikinci otogarını Sarıçam’a yapacağız. Adana çok büyüdü, batı otogarı ve doğu otogarı olacak. Böylece Adana’nın lojistik değerini de artırmış olacağız” ifadelerini kullandı.




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