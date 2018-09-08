Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 16:31

Başkan Sözlü, Siverekliler ile bir araya geldi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, hemşehrilik vurgusu yaparak, “Doğduğumuz yer neresi olursa olsun birlikte yaşadığımız yer Adana, hemşehrilik birlikte huzur ikliminde yaşayabilmektir” dedi.

Başkan Sözlü, Siverekliler ile bir araya geldi

08 Eylül 2018 16:31


Sözle, Adana Şanlıurfa Siverekliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği birlik ve beraberlik etkinliğine katıldı. Etkinlikte hemşehrilik kavramının önemine değinen Sözlü, “Hemşehri olmak yalnızca aynı şehirde yaşamak değildir, nerede doğmuş olursak olalım yaşadığımız yer Adana ve sizlerin burada yaşamaktan haz duyması için Adana Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.



“Belediye başkanlığı kamu hizmetçiliğidir”


Sözlü, belediye başkanlığını kamu hizmetçiliği olarak gördüğünü ifade ederek, “Görevimizi ifa ederken gelecek seçimlerin kaygısıyla değil, gelecek yüz yıllarda da bu topraklarda varlığımızın devam etmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz. Adana’da görünür yol, köprü hizmetlerinin yanı sıra şehir planlamasını da gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.


Programın sonunda Başkan Sözlü, civardaki esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet ederek onların sorun, talep ve takdirlerini dinledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç