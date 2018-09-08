Başkan Sözlü, Siverekliler ile bir araya geldi

Sözle, Adana Şanlıurfa Siverekliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği birlik ve beraberlik etkinliğine katıldı. Etkinlikte hemşehrilik kavramının önemine değinen Sözlü, “Hemşehri olmak yalnızca aynı şehirde yaşamak değildir, nerede doğmuş olursak olalım yaşadığımız yer Adana ve sizlerin burada yaşamaktan haz duyması için Adana Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

“Belediye başkanlığı kamu hizmetçiliğidir”

Sözlü, belediye başkanlığını kamu hizmetçiliği olarak gördüğünü ifade ederek, “Görevimizi ifa ederken gelecek seçimlerin kaygısıyla değil, gelecek yüz yıllarda da bu topraklarda varlığımızın devam etmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz. Adana’da görünür yol, köprü hizmetlerinin yanı sıra şehir planlamasını da gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Başkan Sözlü, civardaki esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet ederek onların sorun, talep ve takdirlerini dinledi.