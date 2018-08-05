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05 Ağustos 2018 12:04

Başkan Sözlü sordu Karaisalılar alkışladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 533.

Başkan Sözlü sordu Karaisalılar alkışladı

05 Ağustos 2018 12:04

Kızıldağ Karakucak Güreşleri kapsamında düzenlenen Orhan Hakalmaz konserine katılarak konser öncesi Karaisalılı hemşerileri ile buluştu. Sözlü’nün, "Çokçapınarlı Hüseyin Sözlü kadar Karaisalı’ya kim hizmet etti" sorusunu Karaisalılılar alkışlarıyla cevapladı.


Başkan Sözlü eşi Zeynep Sözlü ile birlikte etkinliklere katıldı. Konser öncesi sahneye çıkarak hemşerilerini selamlayan Başkan Sözlü, konuşmasında Karakucak Güreşleri’nin kaçıncısının düzenlendiğini ortaya çıkardıklarını ifade etti ve Toroslar’da yaşayan insanların Türk Milleti’nin emniyeti için önemine vurgu yaparken, "Toroslar’a kim hakimse Anadolu’ya da Çukurova’ya da o hakimdir" dedi.


Göreve geldiği günden bu yana kısıtlı imkanlarla ve iman gücüyle Karaisalı’nın yollarını yapıp, suyunu getirdiklerini ifade eden Başkan Sözlü, "Bu yaylaya bizim dönemimizde kışın da çıkılıyor, buraya otobüs seferleri de yapılıyor. Geldiğimizden bu yana yapılmayanları yaptık, tüm kısıtlamalara rağmen" diye konuştu.


İlçede yapılan Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini anlattığı esnada Karaisalılı hemşerilerine dönerek "Ceyhan’ın Çokçapınar Köyü’nde doğan Hüseyin Sözlü kadar bu Karaisalı topraklarına yüzünü kim döndü, kim hizmet etti" diye sordu ve Başkan Sözlü’nün sorusu vatandaşlar tarafından alkışlandı.




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